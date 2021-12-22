Eşinin yaraladığı Semra: Çığlık atıp araca binmek istedim, tabancayı ateşledi - Son Dakika

BURSA'da, boşanma davası açtığı eşi Semra Maraz'ı (57) tabancayla yaralayan Hayrettin Maraz'ın (60) yargılanmasına devam edildi. Maraz, şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çığlık atıp araca binmek istedim. Tabancayı ateşledi. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 1 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Semra Maraz, yanında kaldığı kızı, damadı ve torununun gözü önünde, kendisine boşanma davası açan eşi Hayrettin Maraz'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun omzuna isabet ettiği Maraz, kanlar içinde yere yığıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hayrettin Maraz ise yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Maraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.