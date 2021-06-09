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Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi - Son Dakika

Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

09.06.2021 15:40

Son dakika haber: Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi Cinayete kurban giden kadının altınları için öldürüldüğü iddia edildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen kadının altınları için cinayete kurban gittiği...

Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

Cinayete kurban giden kadının altınları için öldürüldüğü iddia edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen kadının altınları için cinayete kurban gittiği iddia edildi. Ölen kadının ormanlık alanda gömüldüğü çukur görüntülendi.

Olay, Kocaeli' nin Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, haber alınamayan 44 yaşındaki Şengül Güler'den haber alamayan eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler'in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler'in eşi H.B.'nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayeti itiraf etti

Ekipler tarafından Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler'i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler'i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, gece saatlerinde polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı'nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler'in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

Altınları için öldürdüğü iddia edildi

Öte yandan, Ö.B.'nin evinde arama yapan polis ekiplerinin çamurlu kıyafetler bulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B.'nin Güler'i altınları için öldürdüğü iddia edildi. Otopsi incelemesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Güler'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi - Son Dakika


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