Son Dakika Haberleri: Eşinin Yokluğuna 3 Ay Dayanabildi...ölen Kocasının Ardından Av Tüfeği ile Yaşamına Son Verdi

Eşinin Yokluğuna 3 Ay Dayanabildi...ölen Kocasının Ardından Av Tüfeği ile Yaşamına Son Verdi

2 saat önce

Eşinin yokluğuna 3 ay dayanabildi.

Eşinin yokluğuna 3 ay dayanabildi...Ölen kocasının ardından av tüfeği ile yaşamına son verdi
3 ay önce kalp krizi nedeniyle kocasını kaybeden acılı eş, av tüfeği ile yaşamına son verdi

ANTALYA - Antalya'da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş 2117 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı Aynur Üstündağ, bundan 3 ay önce kalp krizi sonucu eşi Davut Üstündağ'ı kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bunalıma giren Üstündağ, üçüncü kattaki dairede av tüfeğiyle intihar etti. Eve geldiğinde annesini yerde gören kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Üstündağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Üstündağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstündağ'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:18 Kaynak: İHA

Antalya, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Didem Soydan'dan Milli Piyango Açıklaması: Ortadan Kaybolurum Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:30:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin Yokluğuna 3 Ay Dayanabildi...ölen Kocasının Ardından Av Tüfeği ile Yaşamına Son Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]