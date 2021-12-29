Üye Girişi
Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı

29.12.2021 22:33

Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı Dini nikahlı eşi, otele erkekle girdi deyip yüzünü bıçakla yaralamıştı, gerçek bambaşka çıktı Yüzü ve kolundan yaralanan Sara B.

Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı

Dini nikahlı eşi, otele erkekle girdi deyip yüzünü bıçakla yaralamıştı, gerçek bambaşka çıktı

Yüzü ve kolundan yaralanan Sara B.:

"O gün öldüğümü hissettim, yaşadığıma inanamadım"

"Çocuğumu 4 aydır göremiyorum, göstermiyorlar"

ADANA - Adana'da dini nikahlı eşi tarafından otele bir erkekle girdiği iddiasıyla yüzünden bıçakla yaralanan kadın, "Serkan beni takip ettiği için otele girdim ve tektim. O gün öldüğümü hissettim. Ben yaşadığıma inanamadım. Böyle bir şey beklemezdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Aralık saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T. 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Sara B. ile 3 yıl önce dini nikahla evlendi.

Genç kadın, sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek 6 ay önce Serkan T.'yi terk etti. Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyip Sera B.'yi sürekli takip etmeye başladı. Çiftin, 5 ay önce de Berat ismini verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Minik Berat, doğduktan sonra 1 ay annesinin yanında kaldı ancak daha sonra Serkan T.'nin annesi Naciye, iddiaya göre torununu annesinden aldı ve bir daha da göstermedi.

Evladını görmek için her yolu deneyen genç kadına ise T. ailesi tarafından, 'Barışmazsan evladını göremezsin' şartı koşuldu. Barışmayı kabul etmeyen Sara B., geçen gün çalıştığı kafeden çıkıp evine giderken Serkan T. tarafından takip edildiğini fark edip bir otele girdi.

"Bıçaklayıp başında bekledi"

O sırada ise Serkan T., eşinin arkasından otele girip demir sopayla saldırdı. Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden koca, ardından da eşinin yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadının yardımına koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında da bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Sara B. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Başka bir erkekle gördüm"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.'nin ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonra da otele girdiklerini görüp yanına gittim" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Alkol alıp, uyuşturucu kullanıyor"

Sara B., yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Genç kadın, otele takip edildiği için girdiğini, yanında bir erkeğin olmadığını söyledi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Sara B., "Ben işten çıktıktan sonra eve giderken bir baktım ki Serkan beni takip ediyordu. Korktuğum için eve gidemedim. Daha güvenli bir yer olduğu için otele geçtim. Ben otele tek girdim, yanımda bir adam da yoktu. O iddiayı da kabul etmiyorum. Yalan söyledi. Benimle barışmak istiyor ama ben sürekli ayrılmak istiyorum. Çok kötü bir adam, sürekli alkol alıp, uyuşturucu kullanıyor. Sürekli fiziksel şiddet vardı. Bir işi de yok, çalışmıyor ve benim paramı harcıyor. Evi ben geçindiriyordum" diye konuştu.

"Çocuğumu göstermiyorlar"

Çocuğunu da göremediğini öne süren Sara B., "Bir çocuğum var ve onu göremiyorum, göstermiyorlar. Şuan Serkan'ın annesinin yanında. Ben çocuğumu görmek istedim ama göstermiyorlar. Görmek istersem tekrar barışmam gerektiğini söylediler" dedi.

"Yaşadığıma inanamadım"

Olay gecesini de anlatan Sara B., "Ben o adamdan kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim. Ben öyle bir şey beklemiyordum. O gün öldüğümü hissettim. Ben yaşadığıma inanamadım. Böyle bir şey beklemezdim. Kafamda, burnumda, yüzümde ve kolumda kesikler var. Sırtımda da bıçak izleri var" ifadelerini kullandı.

Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı
Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı
Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı

YORUMLAR
500

Seyhan, Aralık, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında..         
21:47
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:08 Pazara giderken bir anda yere yığılan kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:34 Son Dakika! Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 22:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement