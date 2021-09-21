Eşinin yüzünü falçata ile yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçata ile yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan kocaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen, müşteki Hanna Butym ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mesut Öztürkmen'in olay günü müşteki Hanna Butym'un yüzünde ciddi şekilde kesikler oluşturduğunu anlatarak, müştekinin yanındaki arkadaşlarının müdahalesi ile sanığın eyleminin yarım kaldığını belirtti.

Tüm dosya kapsamında sanığın kastının müştekiyi öldürmek olduğu değerlendirilen mütalaada, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirmediğine kanaat getirilen sanığın, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Söz verilen müşteki Hanna Butym, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Mesut Öztürkmen de pişman olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürkmen'in "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Öztürken ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna Butym'ın 5 Haziran 2018'de evlendikleri anlatılmıştı.

Sanık ile müşteki arasında geçimsizlik olduğu aktarılan iddianamede, geçimsizlik üzerine müşteki Butym'ın olay tarihi olan 15 Ocak'tan 5 ay önce evi terk ederek kendi yakınlarının yanına gittiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu dönemde sanık Öztürkmen'in müştekiye ulaşamadığı, nerede olduğunu bilmediği, müştekinin de boşanma davası açtığı ve sanığın kendisine zarar vereceğini tahmin ettiğinden 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı ifade edilmişti.

Sanığın olay günü falçata ile müştekinin yüz ve boyun kısmını kesmeye çalışarak öldürmeye teşebbüs ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle sanık Öztürken'in, "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.