Son Dakika Haberleri: Eşinin Zincirle Boğduğu Kadın Toprağa Verildi (2)

Eşinin Zincirle Boğduğu Kadın Toprağa Verildi (2)

18 dakika önce

TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde eşi Zeynep Öztürk'ü (45) zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk (49), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşinin Zincirle Boğduğu Kadın Toprağa Verildi (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşi Zeynep Öztürk'ü (45) zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk (49), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ercan Öztürk'ün nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Aydın, Efeler, Ercan öztürk, Güncel
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