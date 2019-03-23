Eşinin Zincirle Boğduğu Kadın Toprağa Verildi (2)
18 dakika önce
TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde eşi Zeynep Öztürk'ü (45) zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk (49), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşi Zeynep Öztürk'ü (45) zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk (49), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ercan Öztürk'ün nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:07 Kaynak: DHA
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