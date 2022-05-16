Esir düşünce bir bir anlattılar! Rus komutanlar, yaralanan askerleri hastaneye göndermek yerine öldürüyor - Son Dakika
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Esir düşünce bir bir anlattılar! Rus komutanlar, yaralanan askerleri hastaneye göndermek yerine öldürüyor

16.05.2022 15:03

Yaklaşık 3 aydır Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna güçleri tarafından ele geçirilen videoda Rus askerleri, cephede yaralanan askerilerin tedavi edilmek yerine komutanları tarafından öldürüldüğünü ifade ediyor.

24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, ülkenin birçok yerini savaş alanına çevirdi. Savaş nedeniyle binlerce insan öldü, çok daha fazlası ise yaralandı. İki ülke heyetleri müzakereleri sürdürse de henüz barışın tesisi adına olumlu bir gelişme yaşanmadı.

YARALI ASKERİN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Tüm dünyanın gözü bölgeden gelecek haberlere çevrilmişken, savaşın acı yüzünü gösteren bir video ortaya çıktı. Ukraynalı gazeteci Volodymyr Zolkin tarafından hazırlanan videoda, esir alınan bir Rus askere, "Komutanlarınız yaralandığınız zaman size nasıl muamele yapıyor?" sorusunu yöneltildi. Genç asker ise buna "Yerde yatan yaralı askeri bir komutanımız kafasına sıkarak öldürdü" yanıtını verdi. Asker ayrıca komutanın yaralı bir arkadaşlarına yürüyüp yürüyemeyeceğini sorduğunu, asker olumsuz yanıtını sonrasında da kafasına ateş ettiğini söyledi.

HASTANEYE GÖNDERMEK YERİNE ÖLDÜRÜYORLAR

Başka bir asker de, yaralı olan arkadaşlarının kurtarılabileceğini fakat komutanlarının kendilerini cepheden hastaneye göndermek yerine öldürmeyi tercih ettiklerini anlattı. Komutanların askerleri nerede ve ne zaman öldürdükleri ile ilgili açıklama yapılmazken, askerlerin ifadeleri Ukrayna'nın Rusya'nın ölen askerlerinin cesetlerini almadığını açıklamasından sonra geldi.

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