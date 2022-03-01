Esir Rus askerinden "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiası - Son Dakika
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Esir Rus askerinden "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiası

01.03.2022 23:27

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu. Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

Esir Rus askerinden Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor iddiası
Esir Rus askerinden Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor iddiası
Esir Rus askerinden Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor iddiası

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Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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