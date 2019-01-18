Son Dakika Haberleri: Esire Termal Turizm Merkezi'nden 1 Yılda 16 Bin 33 Kişi Faydalandı

Esire Termal Turizm Merkezi'nden 1 Yılda 16 Bin 33 Kişi Faydalandı

1 saat önce

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezi'nden 2018 yılı itibariyle 16 bin 33 kişinin faydalandığını belirtti.

Esire Termal Turizm Merkezi'nden 1 Yılda 16 Bin 33 Kişi Faydalandı, System.String[]
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezi'nden 2018 yılı itibariyle 16 bin 33 kişinin faydalandığını belirtti.

2818 yılında termal tesislerde 3 bin 783 kişinin 5 bin 152 gece yatılı olarak yatılı olarak konakladığını, 12 bin 250 kişinin ise saatlik banyo ve havuzlarda günübirlik şifa aradığını ifade eden Çalışkan, "İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, doğa ile iç içe olan, özellikle sedef hastalarının tercih ettiği Esire Termal Turizm Merkezimize şifa aramak üzere yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz gelmektedir. Başta sedef hastalığı olmak üzere, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları ve deri hastalıkları basta olmak üzere yumuşak doku hastalıkları, sinir sistemi hastalık sekelleri, kaza ve travma sonrası sekeller, kırık ve çıkıklar şifalı sularımızda maksimum 21 banyo küründe iyileşmektedir. İçme kürleri ise böbrek taşı düşürmede, mide ve bağırsak yetersizliklerinde etkilidir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Termal, Güncel
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