Son Dakika Haberleri: 'Eşit Ödeme Günü': AB ülkelerinde cinsiyetler arası kazanç farkı haritası nasıl?
Son Dakika Dünya 'Eşit Ödeme Günü': AB ülkelerinde cinsiyetler arası kazanç farkı haritası nasıl?

'Eşit Ödeme Günü': AB ülkelerinde cinsiyetler arası kazanç farkı haritası nasıl?

6 saat önce

4 Kasım 2019 Avrupa Birliği genelinde kadınlara maaş ödemesinin durduğu gün olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni Avrupa'da cinsiyetler arasında yaşanan kazanç adaletsizliği. Peki hangi ülkede ne kadar adaletsizlik yaşanıyor?

'Eşit Ödeme Günü': AB ülkelerinde cinsiyetler arası kazanç farkı haritası nasıl?, System.String[]

4 Kasım 2019 Avrupa genelinde kadınlara maaş ödemesinin durduğu gün olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni Avrupa'da aynı işi yapan cinsiyetler arasında yaşanan kazanç adaletsizliği.


Avrupa Birliği (AB) ortalamasına göre kadınlar kendileri ile aynı işi yapan erkeklerden yılda yüzde 16 daha az para kazanıyor. 4 Kasım'dan sonrası yılın yüzde 16'sına denk geldiği için bugüne 'Eşit Ödeme Günü' (Equal Pay Day) adı verildi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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