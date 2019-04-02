Son Dakika Haberleri: Eşit Oy Çıkan Sandıkta Muhtar Kurayla Belirlendi

Eşit Oy Çıkan Sandıkta Muhtar Kurayla Belirlendi

1 saat önce

Denizli'nin Güney ilçesinde, muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.

Eşit Oy Çıkan Sandıkta Muhtar Kurayla Belirlendi, System.String[]
Denizli'nin Güney ilçesinde, muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.

Güney'e bağlı 519 seçmenin bulunduğu Cindere Mahallesi'nde muhtarlık için 5 aday yarıştı. Mevcut muhtar Bahtiyar Sungur (50) ile diğer aday Hasan Durmuş (50), 149'ar oy aldı.

Sandık görevlilerinin adayların oylarını tekrar sayması da neticeyi değiştirmedi.

Bunun üzerine Buldan İlçe Seçim Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde muhtarlığı Bahtiyar Sungur kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA

Hasan Durmuş, Denizli, Güney, Güncel
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