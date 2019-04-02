Eşit Oy Çıkan Sandıkta Muhtar Kurayla Belirlendi
1 saat önce
Denizli'nin Güney ilçesinde, muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.
Denizli
'nin Güney
ilçesinde, muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.
Güney'e bağlı 519 seçmenin bulunduğu Cindere Mahallesi'nde muhtarlık için 5 aday yarıştı. Mevcut muhtar Bahtiyar Sungur (50) ile diğer aday Hasan Durmuş
(50), 149'ar oy aldı.
Sandık görevlilerinin adayların oylarını tekrar sayması da neticeyi değiştirmedi.
Bunun üzerine Buldan
İlçe Seçim Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde muhtarlığı Bahtiyar Sungur kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA
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