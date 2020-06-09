"Eşitlik evde başlar" kampanyası dünyaya örnek gösterildi

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı önlemler sebebiyle Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) "Kentlerin Koronavirüs'e Karşı Politika Yanıtları" raporunda belediyelerinin dünyaya örnek gösterildiğini duyurdu.

OECD Girişimcilik, KOBİ, Bölgeler ve Kentler Merkezi, Kentsel Politika Çalışma Grubu ve Lider Belediye Başkanları Kapsayıcı Büyüme Girişimi tarafından hazırlanan raporda Beşiktaş Belediyesi'nin "Eşitlik Evde Başlar" kampanyasının, salgın sürecinde dezavantajlı gruplara yönelik yapılan örnek çalışmalar arasında yer aldığı belirtildi. Kampanya, salgın süreciyle birlikte evde daha fazla kalınan dönemde evdeki sorumlulukların yalnızca kadınlara ait olmadığına dikkat çekmişti.

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada pandeminin Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, çalışma arkadaşlarıyla birlikte salgına karşı sıkı tedbirler almaya başladığı hatırlatıldı. Dezenfekte çalışmalarından sosyal yardıma, dijital belediyecilik hizmetlerinden, can dostların bakımına kadar birçok alanda yenilikçi projeler gerçekleştirdiğine dikkat çekilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, salgına karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.