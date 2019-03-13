Son Dakika Haberleri: “Eşitlik İçin Ben De Varım” diyenler BİLGİ’de buluştu

“Eşitlik İçin Ben De Varım” diyenler BİLGİ’de buluştu

1 saat önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ev sahipliğini yaptığı "Eşitlik İçin Ben de Varım Konferansı" Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlendi.

“Eşitlik İçin Ben De Varım” diyenler BİLGİ’de buluştu, System.String[]
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ev sahipliğini yaptığı "Eşitlik İçin Ben de Varım Konferansı" Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlendi. Konferansta iş hayatı, akademi, spor ve psikoloji alanından uzman isimler tecrübe ve görüşlerini öğrencilerle paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 

Santralistanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi
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