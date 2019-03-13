“Eşitlik İçin Ben De Varım” diyenler BİLGİ’de buluştu
1 saat önce
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ev sahipliğini yaptığı "Eşitlik İçin Ben de Varım Konferansı" Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlendi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
, ev sahipliğini yaptığı "Eşitlik İçin Ben de Varım Konferansı" Santralistanbul
Kampüsü'nde düzenlendi. Konferansta iş hayatı, akademi, spor ve psikoloji alanından uzman isimler tecrübe ve görüşlerini öğrencilerle paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45
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