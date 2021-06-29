EŞİYLE 1,5 YAŞINDAKİ KIZINI KAYNAR SUYLA HAŞLAYAN SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 3 YIL 9 AY HAPİS - Son Dakika

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi Rukiye Ay (23) ile kızı Eylül Ay'ı (1,5) üzerlerine kaynar su dökerek, haşladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Ay (28), 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

Olay, 9 Ocak günü Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Ay, 6 yıllık eşi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ay, çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan, sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

'O BANA SALDIRDI'

Tutuklu sanık Ali Ay'ın 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Ay, savunmasında, "Bu zamana kadar ben eşime tokat bile atmadım. Ben ona değil, o bana saldırdı. Böylelikle elimdeki çaydanlık döküldü. Ben olayı bilerek yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum dedi.

EŞİNİ VE KIZINI YAKTI İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Mahkeme heyeti, Ali Ay'a 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup cezasını 3 yıl 9 aya indirdi, kızı Eylül'e karşı 'taksirle yaralama' suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise beraat etti.

'OLAN ÇOCUĞUMA OLACAK, ANNESİZ KALACAK'

Karardan sonra açıklama yapan Rukiye Ay, Kadının canının ne kadar ucuz olduğunu anladım ben bu kararla. Ben hala o izleri taşıyorum vücudumda. Çocuğum hala psikolojisini düzeltemedi. Bu kadar az olmamalıydı. Zaten 5,5 aydır yatıyordu. Belki bir dilekçeyle tahliye olacak. Çocuğunu görmek isteyecek. Ben hala can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar kısa süre cezaevinde kalması ona cesaret verecektir. Bana daha önce de dedi. 'Yapacağımı yaparım, alacağım 5 sene 3 sene, yatarım' demişti. Ama 5 sene bile alamadı. Yarım kalan işini muhtemelen tamamlayacak. Olan benim çocuğuma olacak, annesiz kalacak. Bu kararlar birçok erkeğe de cesaret veriyor. Bu karara itiraz edeceğim dedi.