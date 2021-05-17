Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti - Son Dakika

Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti

17.05.2021 17:20

Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tabanca ile öldüren Dursun Özkaraca, mermisinin bitmesi üzerine evine dönüp, pompalı tüfekle intihar etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Dursun Özkaraca, bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşinin evini terk etmesinin ardından sorumlu tuttuğu kayınbiraderi 20 yaşındaki Muhammed Kılıç'ın oturduğu evin önüne gitti.Dursun Özkaraca, bir süre sonra evinden çıkıp, otomobiline binen Kılıç'ın yanına giderek 6 el ateş açtı.

Dursun Özkaraca, kayınbiraderi Kılıç'ın kanlar içerisinde yerde kalmasının ardından hızlı şekilde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınpederine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınpederine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti

Kayınbiraderine mermi yağdırdıktan sonra hemen 2 sokak öteki evine giden ursun Özkaraca'nın ise tabancasının mermisinin bitmesi nedeniyle evdeki pompalı tüfeğiyle yaşamına son verdiği öğrenildi.

Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınpederine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Savcı ve polisinin incelemesinin ardından Özkaraca'nın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede Özkaraca'nın Kılıç'ı öldürdüğü tabancanın mermisinin bittiği ve intihar için evde bulunan pompalı tüfeği kullandığını belirledi.

Bu arada, Dursun Özkaraca'nın kayınbiraderini öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti

Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çerkezköy, Tekirdağ, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Bugün de yaşıyoruz şükür : Eşiyle arasını düzeltmek için kayınbiraderini öldürmek. Gerçekten akıl tutulması. Gecimsizligi kardeşe yüklemek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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