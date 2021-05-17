Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Dursun Özkaraca, bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşinin evini terk etmesinin ardından sorumlu tuttuğu kayınbiraderi 20 yaşındaki Muhammed Kılıç'ın oturduğu evin önüne gitti.Dursun Özkaraca, bir süre sonra evinden çıkıp, otomobiline binen Kılıç'ın yanına giderek 6 el ateş açtı.

Dursun Özkaraca, kayınbiraderi Kılıç'ın kanlar içerisinde yerde kalmasının ardından hızlı şekilde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kayınbiraderine mermi yağdırdıktan sonra hemen 2 sokak öteki evine giden ursun Özkaraca'nın ise tabancasının mermisinin bitmesi nedeniyle evdeki pompalı tüfeğiyle yaşamına son verdiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Savcı ve polisinin incelemesinin ardından Özkaraca'nın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede Özkaraca'nın Kılıç'ı öldürdüğü tabancanın mermisinin bittiği ve intihar için evde bulunan pompalı tüfeği kullandığını belirledi.

Bu arada, Dursun Özkaraca'nın kayınbiraderini öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.