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Eşiyle barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakalandı - Son Dakika

Eşiyle barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakalandı

18.08.2021 11:32

Adana'da bir kişi kendisine küsüp Konya'ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurarak çaldı. Çaldığı kamyonun içindeki kredi kartından bin lira çekip Konya'ya giden zanlı çalıntı araç içinde uyuduğu sırada yakalandı.

9 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde iddiaya göre Erdal A. (32), kendisine küsüp evi terk eden eşiyle görüşüp barışabilmek için Konya'ya gitmek istedi.

KAMYONET ÇALDILAR

Parası ve aracı olmayan şahıs, bunun için kamyonet çalmaya karar verdi. Arkadaşları Ayhan K. (30), Ahmet K. (29) ve Ender A. (27) adlı şahıslardan bu iş için yardım isteyen Erdal A., daha önceden yerini belirledikleri kamyoneti çalmak için harekete geçti. Aracın bulunduğu sokağa gelen zanlılar, sokağın köşe başında oturup bir süre bekledi. Daha sonra aralarından bir şüpheli kamyonetin yanına gitti. Bu arada Ender A. da zanlılara gözcülük yaparken iki zanlı etrafta kimsenin kalmaması üzerine araca doğru yöneldi. Aracı bir süre itekleyen şüpheliler götüremeyeceklerini anlayınca iki zanlı kamyonetten uzaklaştı. Bir süre sonra ekibe bir kişi daha katılınca zanlılar kamyoneti iterek çalıp götürdü.

SATIP PARASINI EĞLENCE MEKANINDA HARCADI

Bu anlar ise anbean görüntülendi. Zanlılar, kamyoneti hurdacılık yapan N.K.'ya götürüp 5 bin 500 liraya sattı. Parayı görünce Konya'ya gideceğini unutan Erdal A., 5 bin 500 lirayı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanında harcadı.

Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi

İKİNCİ KAMYONETİ DE ÇALDILAR

Erdal A. daha sonra Konya'ya gitmek için başka bir kamyonet çalmaya karar verdi. Bu arada şüphelilerden Ender A. ikinci hırsızlığa katılmazken, diğerleri bu kez de Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ne gitti. Burada da kamyoneti anahtar uydurup çalan çalan 3 şüpheli, paraları kalmadığı için çözüm bulmaya çalıştı. Çaldıkları kamyonette kredi kartı ve ehliyet olduğunu gören zanlılar, kimlik bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerini aradı. Zanlılardan biri sevgilisinin telefon numarasını kredi kartı için alternatif iletişim numarası olarak tanımlatıp şifreyi değiştirdi. Yeni şifre de bu telefona gelince kredi kartından bin lira çeken zanlılar Konya'ya gitti. Bu arada kamyoneti çalınan müştekiler, polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

UYURKEN YAKALANDILAR

Polis, kısa sürede güvenlik kameralarından zanlıları tespit edip Konya'ya gittiklerini belirledikten sonra 3 şüpheliyi Konya'da çalıntı aracın içinde uyurken yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Adana'ya getirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender A., şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve kamyoneti satın alan hurdacı N.K.'yı da gözaltına aldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal A. Ayhan K., Ahmet K. ve Ender A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler N.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eşiyle barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakalandı

Kredi Kartı, Kamyonet, Adana, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Eşiyle barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakalandı - Son Dakika
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