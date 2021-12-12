Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü - Son Dakika

Çukurva ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti arasında saat saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti. Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinci gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.

YENİ BARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve dün barıştıkları iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi eş Ömer Sancar emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.