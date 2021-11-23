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Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi - Son Dakika

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

23.11.2021 23:14

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi Adana'da karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı.

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

ADANA - Adana'da karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin karısını olay yerine getirmek istedi ancak kadın boşanma davası açtığını gelmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan kişiyi köprüden indirdi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karısıyla boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, Nurettin C.'yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C.'nin eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.

Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C.'yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İki saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

Çukurova, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi - Son Dakika
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