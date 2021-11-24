Eşiyle barışmak için köprüye çıkıp intihara kalkıştı! Karısı olay yerine gelmek istemedi - Son Dakika

Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana gelen olayda, karısıyla boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EŞİ GELMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay yerine gelen polis, Nurettin C'yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C'in eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.

İKNA EDİLDİ

Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C'yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İki saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.