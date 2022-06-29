Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü

29.06.2022 09:46

Manisa'da bir süredir ayrı yaşadığı 65 yaşındaki eşi Ummuhan Yurtseven ile barışmak için 45 yaşındaki oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven, çıkan tartışma sonucu hem karısını hem de oğlunu silahla öldürdü. Cinayet işleyen adam, apartman çıkışında polislere elindeki suç aleti olan silahıyla yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

ANNE VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü - Son Dakika
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