Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu - Son Dakika

Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu

6 saat önce

Uşak'ta yaşayan Hülya Sezer (37), eşiyle başladığı oto yıkama işini 10 yıldır tek başına devam ettiriyor.

Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu, System.String[]

Uşak'ta yaşayan Hülya Sezer (37), eşiyle başladığı oto yıkama işini 10 yıldır tek başına devam ettiriyor. Oto yıkama sektöründe Uşak'ta ilk kadın girişimcilerden olan Sezer, ev ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra pek çok kadına örnek oluyor.


Uşaklı 37 yaşındaki Hülya Sezer, 10 yıldır oto yıkama işi yapıyor. Başta eşiyle başladığı oto yıkama işini tek başına devam ettiren Sezer, kendi işinin patronu olarak sektörde başarıyla ilerliyor. Oto yıkama işinde Uşak'taki ilk kadın girişimcilerden olan Sezer ilk işletmesini kapatıp yenisini açarak müşterilerine hizmet veriyor. Kendisini görünce ön yargılı yaklaşanların sonrasında devamlı müşterileri olduğunu ifade eden Hülya Sezer, erkek işi denilen her işi kadınların da yapabileceğini dile getirdi. İşletmesinde henüz çalışanı bulunmayan Sezer çoğu zaman annesinin de yardımını alarak faaliyet gösteriyor.


"Ailem en büyük destekçim"


Oto yıkama işinin yorucu olduğunu ancak sevdiği işi yaptığı için üstesinden gelebildiğini belirten Sezer, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Başta eşimle başlamıştım. Sonra kendim devam ettim. Şimdi eski işletmemi kapattım, yeni bir yer açtım. Ailem benim her zaman en büyük destekçim. Gelen müşterilerim, eski mahalledekiler alışmışlardı. Şu anki mahallemdeki müşterilerim ilk etapta 'Acaba yapabilir misin?, Bayansın, araba kullanabiliyor musun?' gibi tepkilerle geliyorlar. Ama memnun olarak geri dönüyorlar. İlk defa gelen müşterilerim devamlı gelmek istiyorlar" diye konuştu.


"Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir"


Girişimci kadınlara ilham olan Hülya Sezer, "Kadınlar korkmasınlar hedeflerinin arkasından gitsinler. Biz muhteşem varlıklarız. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler. Hedeflemeye devam etsinler. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilirler" dedi.


"İşini özenle yapıyor"


Sezer'in devamlı müşterilerinden biri olan Hasan Çakar, "Aracımı yaklaşık 3 yıldır getiriyorum. İlk başta şaşırmıştım ama işini gerektiği gibi özenle yaptığı için memnunum ve her zaman memnun bir şekilde ayrılıyorum. Genelde erkeklere alışkın olduğumuz için ilk başta şaşırdım ama sonrasında da memnun kaldığım için devamlı geliyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK

Uşak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:31 Türkiye'de işçilerin ne kadarı asgari ücretle çalışıyor? - Son Dakika
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:28 Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:27 İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]