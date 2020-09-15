Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı - Son Dakika

Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı

Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı Manisa'da eşiyle birlikte yakalandığı korona virüsü yenen 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, tedavi gördüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi çalışanlarına baklavayla teşekkür etti Hastaneye yattıktan 6 gün sonra sağlığına kavuşan Ahmet...

Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı

Manisa'da eşiyle birlikte yakalandığı korona virüsü yenen 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, tedavi gördüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi çalışanlarına baklavayla teşekkür etti

Hastaneye yattıktan 6 gün sonra sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek:

"Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani"

"Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var"

"Vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmasınlar"

MANİSA - Manisa'da eşiyle birlikte korona virüse yakalanan ve Merkezefendi Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek isimli vatandaş hastane çalışanlarına baklavalı teşekkür etti. Ziyaretinde vatandaşları da uyaran Gerçek, "Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani. Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var. Vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmasınlar." dedi.

Manisa Orman İşletme Şefliğinde çalışan 55 yaşındaki Ahmet Gerçek isimli çalışan 28 Ağustos tarihinde bitkinlik ve halsizlik şikayetiyle birlikte eşi 52 yaşındaki eşi Nuray Gerçek'le birlikte gittikleri özel bir tıp merkezinde korona virüs şüphesiyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine gönderildi. Hastanede yapılan tetkiklerde alınan sürüntü örneğinin negatif çıkmasına rağmen tomografi filmlerinde korona virüs tespit edilmesi üzerine tedavi altına alınan Ahmet Gerçek ve eşi Nuray Gerçek tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Eşi 17 günde kendisi ise 6 günde sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek tedavileri boyunca kendilerine büyük bir özen gösteren hastane çalışanlarına baklava getirerek teşekkür etti.

"Bitkinlik ve halsizlik şikayetiyle geldi"

Ahmet Gerçek'in tedavisini yürüten Uzm. Dr. Volkan Zincircioğlu, "Ahmet bey bize halsizlik, bitkinlik şikayetiyle geldi. Biz kendisine bakanlığımızın da uygun gördüğü şekilde ikili antiviral tedavi başladık. 5 gün boyunca kendisi tedaviye çok hızlı yanıt verdi. 5. günden sonra antiviral tedavisini kestik. İlk başlarda birkaç gün halsizlik şikayeti olmuştu. Nefes darlığı vardı. Oksijen desteği sağladık. Çok fayda gördü. Sağlığına kavuştu. Eşiyle birlikte şifayla taburcu ettik." dedi.

"Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani"

Manisa Orman İşletme Şefliğinde çalışan 55 yaşındaki korona virüse yakalan Ahmet Gerçek ise hastalığa yakalanış ve tedavi sürecini şöyle anlattı:

"28 Ağustos'ta vücudumda ciddi bir bitkinlik ve halsizlik oluştuğunu hissettim. Tabi bunun habercisi 3-5 gün öncesine dayanıyor. Tabi bunu atlatırız diye düşündüm. Sağlık Ocağına gittim baktım atlatamayacağımı düşündüm. Özel bir hastanede filmlerimi çektireyim de tedaviye geçilir düşüncesiyle başvurdum. Orada en kısa sürede filmlerim çekildi. Oradaki hocamız bana devlet hastanelerinden birini seç seni oraya gönderelim dedi. Ben de Merkezefendi Devlet Hastanesini istedim. Buraya bitkin halde geldik. Hemen müdahaleyi yaptılar. Testler sonucu bizi yatırdılar. İlk iki gün çok bitkin halde hayata tutunmak için çok fazla emarelerimin zayıfladığını hissettim. Allahıma şükürler olsun ki, nasıl ki her canlı dünyaya yaşamak için geldiyse hepimiz de elbette ölümü tadacağız. Ondan şüphemiz yok. Şafi ismiyle şifa nasip etti. Üçüncü gün bir dönüşüm oldu. İkinci günün akşamı gece bire çeyrek kala bitkin halde hemşireleri arayıp yardım istedim. Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani. Öyle bir hal üzereydim. Hemşire hanım hemen müdahale etti. Yapılması gerekenleri tabi doktora da danışarak yaptı. Merkezefendi Devlet Hastanesinde ekip ruhu olduğunu gördüm. Cansiparane şekilde temizlik personelinden sağlık çalışanına, hemşiresinden doktoruna güler yüzlü, tatlı dilli, ilgili ve alakalı bir şekilde bizi biran önce hayata tutunmamıza ve iyileşmemize vesile oldular. Hepsine teşekkür ederim."

Çalıştıkları kurum olan Orman İşletme Şefliğinde korona virüsle ilgili çok sıkı tedbirler alındığını ancak dışarıdaki bazı kesimlerde bu tedbirlerin çok zayıf olduğunu kaydeden Gerçek, "Çalıştığımız ortamdan dışarı çıktığımızda çarşı pazarda diğer yerlerde maalesef insanlarda şunu görüyorum. Camilerde sosyal mesafe var, kamu kurumlarında var ve harfiyen uygulanıyor ama bunların haricinde sosyal yaşamda insanların birçoğunu gözlemliyorum, şuanda sosyal mesafeden uzak, maskeler aksesuar şeklinde koluna takılmış bir şekilde geziliyor. Maskenin yeri yüz ve burun olması gerekiyor. Bu hastaneler elbette cansiparane bir şekilde dört elle insanların sağlığına kavuşması için mücadele veriyor ama buralara gelmemek için mücadele vermek için bizler de birey olarak üzerimize düşenleri yapmalıyız. Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyor. Gerçekten onu bir gün bir dakika dikkatle dinleseler zaten yeter de artar diyecek başka bir lafım yok. Lütfen büyüklerimizin dediklerini, Sağlık Bakanımızın dediklerini toplum olarak yerine getirelim. Hep birlikte ülkece bunu aşarız inşallah. Sağlık çalışanları gerçekten gece gündüzlerini heba ediyorlar. Buradaki sağlık çalışanlarına, başhekiminden temizlik personeline kadar bu insanlara da yazık. Bu insanların da çoluğu çocuğu var. Gelin birlik lalım, hastanelerde Covid-19'u el ele vererek aşabiliriz." dedi.

"Bizim yaşadığımız travmayı kimse yaşamasın"

Gerçek sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var. Bunu vatandaşlarımız en iyi şekilde değerlendirsin. Bir dakikalığına düşünsünler. Sağlık Bakanımızın söylediklerini bir dakikalığına içinden alacakları alsınlar sosyal mesafe, maske, hijyen temizlik yani. Bunu da dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmazlar."

Hastaneden taburcu olan Gerçek daha sonra Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren'e baklava ikram ederek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı

Merkezefendi Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Koronavirüs, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor         
12:38
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti         
10:24
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu         
09:35
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 20:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşiyle birlikte korona virüsü yendi, vatandaşları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei