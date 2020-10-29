Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık - Son Dakika

Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık

29.10.2020 07:18
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık, System.String[]

MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nuray Koşukavak (45), eşiyle birlikte yakalandığı koronavirüsü yendi.

MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nuray Koşukavak (45), eşiyle birlikte yakalandığı koronavirüsü yendi. 2 cerrahi maske ve N95 maskeyi birlikte kullanmasına rağmen koronavirüse yakalandığını ve büyük psikolojik travma yaşadıklarını söyleyen Koşukavak, "Çok ciddiye almalıyız. Tavsiyem kesinlikle kurallara uyalım" dedi.

Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin genel yoğun bakım servisinde görevli 1 çocuk annesi hemşire Nuray Koşukavak, geçen 29 Ağustos akşamı şiddetli baş ağrısı ve ateş şikayetiyle, çalıştığı hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi negatif çıkan Koşukavak'ın akciğerlerinde infiltrasyon gözlendi. Evde karantinaya alınan Koşukavak, ilaç tedavisine başladı. 4 Eylül günü yenilenen test pozitif çıktı. Evde karantinaya devam eden hemşire, eşi Süleyman Koşukavak'tan (46) da test yaptırmasını istedi. Mühendis Süleyman Koşukavak'ın da test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, 10 gün süreyle evlerinde karantinada kaldı.

Karantina sürecinde durumu ağırlaşan Süleyman Koşukavak, hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. Koşukavak, immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu.'HAYATIN NE OLDUĞUNU ANLADIM'Çok kötü bir dönem geçirdiğini, hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlatan Süleyman Koşukavak, "Çok kötü bir dönem atlattık. Eşimle beraber koronavirüs geçirdik. Zor bir süreçti. Başlangıçta ateş ve kuru öksürük vardı. Daha sonra yoğun bakıma kadar geçen bir süreç oldu. Yoğun bakımda 5 gün, 6 günde servisteki tedavi döneminden sonra hayatın ne olduğunu anladım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Kötü bir olay. Çocuğumuzu düşünerek, eşimle beraber sağlıklı bir tedavi gördük ama o tedavi süreci içinde özellikle öksürük, akciğerlerde sağlam bir hasar bıraktı. Tavsiyem kesinlikle kurallara uyalım" diye konuştu.'ÇOCUĞUM İÇİN YAŞAMAK ZORUNDAYDIM'Hastalığının psikolojik olarak kendisini sarstığını dile getiren Koşukavak, "Sadece baş ağrısı değil herhangi bir yan semptom ateş, hafif öksürme dahil her şeyi koronavirüsmüş gibi algılayıp, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Psikolojik olarak bu dönem zordu. Ama çocuğum için yaşamak zorundaydım" dedi.'ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADIK'Hemşire Nuray Koşukavak da bu süreçte yakınlarına hastalığı bulaşarak zarar vermekten endişeli duyduklarını ifade ederek, "4 Eylül'de yapılan testim pozitif çıkınca eşimi hemen hastaneye gönderdim. Onun da testi yapıldı. Test sonucu eşimin de pozitif çıktı. 10 gün evde eşimle karantinaya devam ettik. Fakat eşimin astımı olduğundan dolayı onun öksürüğü şiddetlendi ve 10'uncu günden sonra da komplikasyonları gelişti. Öksürük ve ateş şikayetiyle yoğun bakıma yatışı yapıldı. 5 gün süreyle anestezi yoğun bakımda tedavimizi gördük. Tedavi sürecinde her ikimiz de oldukça büyük psikolojik travma yaşadık. Bu süreçte yakınlarımıza verdiğimiz zarardan çok endişeliydik. Tüm yakınlarıma ve sevenlerime maske, sosyal mesafe ve hijyenimize uyalım tavsiyesinde bulunuyorum. Mümkün olduğunca evde kalalım" diye konuştu.'CİDDİYE ALMAMIZ GEREKİYOR'

Önlemleri almasına ve titiz davranmasına rağmen koronavirüs hastalığına yakalandığını dile getiren Nuray Koşukavak, "Çok titiz bir kişi olarak 2 cerrahi maske ve N95 maske kullanan biri olarak koronavirüse yakalandım. Ciddiye almamız gerekiyor. Şiddetli baş ağrılarım ve solunum sıkıntılarım oldu. Özellikle şikayetlerim halsizlikti. Merdiven dahi çıkamıyordum. Bu süreçte bir ay kadar halsizliğim devam etti. Ekstradan aldığım ilaçlar arttı ve kullandığım vitaminler şu an toparlanmamı sağladı" dedi.


Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık

Merkezefendi Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Hemşire, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım
ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor         
01:05
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü         
21:53
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de         
16:17
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 07:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei