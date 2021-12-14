Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Roberson isimli kadın, başından geçen utanç verici olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Roberson, kocasıyla yatak odasında cinsel ilişkiye girerken yanlışlıkla canlı yayın tuşuna bastığını ve ilişkiye girmeye devam ettiklerini söyledi.

ÖZ BABASI DA İZLEMİŞ

Roberson, Facebook üzerinden açtığı canlı yayını öz babası da dahil olmak üzere toplamda 46 kişinin izlediğini belirtti. Bir arkadaşının uyarısı sayesinde durumdan haberdar olan Roberson, hemen canlı yayını kapattı. Ancak her şey için çok geçti çünkü kocasıyla kendisini herkes izlemişti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Kadının, videoyu paylaşmasının ardından en fazla sorulan soru, babasının tepkisinin ne yönde olduğuydu. Roberson, olayın ardından babasıyla bu durumu hiç konuşmadıklarını ve babasının canlı yayını kapattığını belirtti. Ayrıca bu konudan hiç bahsetmediğini söyledi.