EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI - Son Dakika
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EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

08.03.2022 14:43

KAYSERİ'de Yahya Türkmen (31), bugün eşiyle boşandıktan sonra ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.

KAYSERİ'de Yahya Türkmen (31), bugün eşiyle boşandıktan sonra ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün eşiyle adliyede görülen mahkemelerinin ardından boşandı. Türkmen, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Emine Gezer, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkınca damadı Yahya Türkmen tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darbe alan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Emine Gezer'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kayınvalidesini yaralayan Yahya Türkmen ise, Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Emine Gezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanması dikkat çekti. Okulun bahçesinde Gezer'den akan kanları yine okulda görevli kadınlar temizledi.

EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

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Anadolu Lisesi, Kayseri, Türkmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİYLE BOŞANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI - Son Dakika


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