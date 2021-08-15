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Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu - Son Dakika

Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu

15.08.2021 11:56

Ümraniye'de eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, çocuklarını bırakmak için baldızı Pınar Yüzügüldür'ün oturduğu eve gitti. Babalarından ayrılmak istemeyen çocuklar ağlamaya başlarken bu esnada Polat ile Yüzügüldür arasında tartışma yaşandı. Polat, çıkardığı tabancayla baldızını sokak ortasında bacağından vurdu. Yaralanan kadın kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren Polat'ın güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, bir süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin kız kardeşi Pınar Yüzügüldür'e bırakmak için evine gitti.

TARTIŞMA YAŞADIĞI BALDIZINI BACAĞINDAN VURDU

Bu sırada çocuklar babalarından ayrılmak istemeyerek ağlamaya başladı. Bu sırada Pınar Yüzügüldür ile İbrahim Polat arasında tartışma çıktı. Polat, Yüzügüldür'ü silahla bacağından vurarak yaraladı.

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VURULAN KADIN KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını bacağından vurdu

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören Zeynep Baran "Kadın ayrılmak istemiş kocasından, birçok kez de tehdit etmiş. Kapımızın önünde karısının kız kardeşini bacağından vurdu. Bilerek mi vurdu, yanlışlıkla mı vurdu bilmiyorum" diye konuştu. Eşinin kız kardeşini vuran Polat'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Pınar Yüzügüldür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu - Son Dakika


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