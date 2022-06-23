Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu

23.06.2022 23:19

İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, aynı yerde çalıştığı kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olay Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşandı.

TELOFONDA TARTIŞMA YAŞADI

İddiaya göre, Eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin S., aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik'le telefonda tartışma yaşadı.

ÖNCE EZDİ, SONRA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin S., önce kayınpederini arabayla ezdi, ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından Ersin S. isimli damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahir Sertçelik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Mahir Sertçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayınpederini önce arabayla ezdi, sonra pompalı tüfekle vurdu

KATİL DAMAT EVİNDE YAKALANDI

Kayınpederini öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından Kağıthane'deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu. Gözaltına alınan damat Ersin S., sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kayınpederini önce arabayla ezdi, sonra pompalı tüfekle vurdu
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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