Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika

Olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet A. evden dışarı çıkarak yanında getirdiği av tüfeğiyle kapıya bir el ateş açtı. Bu sırada kapının yanında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E'yi bacaklarından yaraladı.

Karaman 'da eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı.

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