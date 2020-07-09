Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti
Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi.
Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti
UŞAK - Uşak'ta eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalımda olduğu öğrenilen adam canına kıymak istedi. Cinnet getiren adamı polis güçlükle ikna etti.
Olay, sabahın erken saatlerinde Uşak Merkez'e bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan B.A. bir süre önce bunalıma girdi. Bunalıma giren B.A. elindeki kesici aletle hayatına son vermek istedi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen B.A'yı ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis memuru ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonrasında teslim olan B.A. tekrardan sinir krizi yaşamasının ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan B.A'nın karısının, nedeni henüz belli olmayan sebeplerden dolayı evi bir süre önce terk ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti - Son Dakika
Son Dakika 19:46 Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi