Kaza, saat 12.00 sıralarında Belen ilçe merkezinde meydana geldi. Muayene oldukları Belen Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada araçlara yanan ışık yeşile döndü. Sürücüsünün hareket ettirdiği 27 AOE 858 plakalı hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı. Eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoka giren Mustafa Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Erdoğan, Gülşen, Akyurt, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EŞİYLE EL ELE TUTUŞUP YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika

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