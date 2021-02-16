Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor - Son Dakika

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12 Şubat'ta, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci (32) mesaiye gitmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. 10 aylık evli çift telefonları açmayınca, ailelerine haber verildi. İkinci çiftçinin yakınları, geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese gelip eve giren ekipler, çiftin silahla vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kamil İkinci, Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde, hemşire Zeynep İkinci ise memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi. Kamil İkinci'nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"GEZDİK, HİÇ BÖYLE BİR DURUM YOKTU"

Kamil İkinci'nin ailesi otopsi sonucunu beklediklerini söylerken, hemşire Zeynep İkinci'nin babası Osman Çubuk ise kızıyla son görüşmesini anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Çubuk, "Olaydan önce Uzungöl'e gittik, damadımız bizi çay içmeye götürdü. Gezdik, hiç böyle bir durum yoktu. Bu durum nasıl oldu, bilmiyorum. Aklım almıyor. Olayı medyadan duyduk. Cuma namazına hazırlanıyordum. Çok bir şey bilmiyorum. Borçları yoktu. Arabayı satmışlardı, parası vardı damadın. Neden oldu anlam veremiyoruz" dedi.