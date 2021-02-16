Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor - Son Dakika

Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor

16.02.2021 12:23

Trabzon Çaykara'da geçtiğimiz hafta yaşanan feci olayda, aynı hastanede görevli özel güvenlik personeli Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Acılı baba Osman Çubuk, kızıyla son görüşmesini anlattı.

12 Şubat'ta, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci (32) mesaiye gitmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. 10 aylık evli çift telefonları açmayınca, ailelerine haber verildi. İkinci çiftçinin yakınları, geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese gelip eve giren ekipler, çiftin silahla vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kamil İkinci, Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde, hemşire Zeynep İkinci ise memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi. Kamil İkinci'nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor

"GEZDİK, HİÇ BÖYLE BİR DURUM YOKTU"

Kamil İkinci'nin ailesi otopsi sonucunu beklediklerini söylerken, hemşire Zeynep İkinci'nin babası Osman Çubuk ise kızıyla son görüşmesini anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Çubuk, "Olaydan önce Uzungöl'e gittik, damadımız bizi çay içmeye götürdü. Gezdik, hiç böyle bir durum yoktu. Bu durum nasıl oldu, bilmiyorum. Aklım almıyor. Olayı medyadan duyduk. Cuma namazına hazırlanıyordum. Çok bir şey bilmiyorum. Borçları yoktu. Arabayı satmışlardı, parası vardı damadın. Neden oldu anlam veremiyoruz" dedi.

Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor
Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor
Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor
Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor

İntihar, Çaykara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor - Son Dakika


YORUMLAR (3)

Son Dakika

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin         
07:34
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir         
07:31
İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti         
00:55
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı         
23:26
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı         
19:49
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı         
15:45
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 08:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei