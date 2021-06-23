Eşiyle görüşmesini istemediği Ebru'yu öldürdü, müebbet hapsi istendi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, eşiyle görüşmesini istemediğini iddia ettiği Ebru Tenk'i (36) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Vedat Katanalp (39) için savcı, müebbet hapis talebinde bulundu.

Olay, 19 Temmuz 2019 gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahla birlikte yaşadığı Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden Tenk, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ertaç Katanalp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede Vedat Katanalp ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahla birlikte yaşadığı Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söyledi.Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Vedat Katanalp tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Ertaç Katanalp, öldürülen Ebru Tenk'in yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Olayın yaşandığı sokakta iş yeri olan G.G.'nin tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından, dosya hakkındaki tüm delillerin toplandığı belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı.TUTUKLU SANIĞA MÜEBBET, KARDEŞİNE BERAAT İSTEMİMütalaada yaşananların oluş şeklini detaylarıyla açıklayan savcı, Vedat Katanalp ile Ebru Tenk arasındaki geçmişe dayalı husumet, olayda kullanılan silahın niteliği, silah ateşlendiği sırada Ebru Tenk'in vücudunda hedef alınan ve merminin isabet ettiği bölgeler gözetilerek, Vedat Katanalp'in 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, sanık Vedat Katanalp hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Tutuksuz sanık Ertaç Katanalp'in ise beraati talep edildi.

Mahkeme heyeti, Vedat Katanalp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri amacıyla duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.