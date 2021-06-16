Eşiyle ikiz kardeşlere "koruyucu aile" olunca baba olmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Kütahya'da biri erkek diğeri kız ikiz kardeşlere "koruyucu baba" olan Recep Demirbaş, babalık duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve çocukları olmayan Ayşe (29) ve Recep Demirbaş (32) çifti, 8 aylıkken 2019'da devlet tarafından koruma altına alınan 3 yaşındaki S.S. ve kız kardeşi T.S'nin koruyucu aileliğini yapıyor.

Recep Demirbaş, AA muhabirine, koruyucu aile olabilmek için 2019'da başvuruda bulunduklarını, geçen yıl ise çocuklara kavuştuklarını söyledi.

Eşinin, nişanlıyken kendisine çocukluğundan beri koruyucu anne olmak istediğini söylediğini aktaran Demirbaş, "Başvurumuzdan sonra bize ikiz kardeşlerin koruyucu ailesi olup olamayacağımız sorulunca hemen kabul ettik. Çocuğumuz olsaydı da yine de koruyucu aile olurduk." dedi.

Demirbaş, çocukların kendilerine çok kısa sürede alıştığını ifade etti.

Çocukların gelmesiyle aile olduklarını çok daha iyi anladıklarını vurgulayan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Bize Allah'ın ve devletimizin bir emaneti olan çocuklarımız geldikten sonra hayatımız çok değişti. Ebeveyn olarak sorumluluklarımız arttı. Evimize bir canlılık ve neşe geldi. Evlatlarımız gelmeden önce monoton bir hayat yaşadığımızı anladım. Akşam işten eve döndüğümde ikisi de 'Babam geldi' diyerek kapıya koşuyor. Bu muhteşem bir duygu. Onların 'baba' derken gözlerindeki ışıltıda kendimi görüyorum."

Demirbaş, koruyucu aile olmak isteyen çiftlere hiç vakit kaybetmeden kuruma müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

"Bu çocuklarımızın tek istediği anne ve baba sevgisi"

Ayşe Demirbaş da çocukluk hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Çevresinde koruyucu aile olmak isteyen pek çok çift bulunduğunu kaydeden Demirbaş, "En çok korktukları 'Ya çocuğa alışamazsam ya çocuk bana alışamazsa' gibi endişeler. Korkacak hiçbir şey yok. Onların gönülleri çok çabuk kazanılabilir. Bu çocuklarımızın tek istediği anne ve baba sevgisi, bir annenin, babanın elinden tutarak yürümek. Okula başladığında 'Annem ve babam yanımda' diyebilmek." ifadelerini kullandı.