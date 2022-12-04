Diyarbakır'da kan donduran olay: Bir şahıs, karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta boynundan vurdu - Son Dakika
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Diyarbakır'da kan donduran olay: Bir şahıs, karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta boynundan vurdu

04.12.2022 15:24

Diyarbakır'da bir adam, kendi eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta görünce silahla boynundan vurdu. Talihsiz kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde M.Ş.D., iddiaya göre eşiyle, U.G.'nin ilişki yaşadığından şüphelendi. Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Karısıyla ilişki yaşayan adamın yengesini sokakta görünce deliye döndü, hemen silahına sarıldı

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kan donduran olay: Bir şahıs, karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta boynundan vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kan donduran olay: Bir şahıs, karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta boynundan vurdu - Son Dakika
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