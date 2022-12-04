İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde M.Ş.D., iddiaya göre eşiyle, U.G.'nin ilişki yaşadığından şüphelendi. Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kan donduran olay: Bir şahıs, karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği adamın yengesini sokakta boynundan vurdu - Son Dakika

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