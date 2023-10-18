Eşiyle İlişkisi Olduğu İçin Sopayla Döverek Öldürdü

Afyonkarahisar'da, evinde yakaladığı Ali Aydın'ı (30), eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sopayla döverek öldüren R.D. (40) tutuklandı. R.D.'nin olaydan sonra Ali Aydın'ın cenazesini araziye gömüp, otomobilini de yaktığı belirlendi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLDE YANMIŞ HALDE BULUNDU

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde dün gece geç saatlerde şarampolde yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma ekipleri, harekete geçti. Detaylı inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada otomobilin sahibinin Ali Aydın olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, 16 Ekim'den itibaren haber alınamayan Ali Aydın'a ulaşamayınca çalışmayı derinleştirdi. Ali Aydın'ın en son Anıtkaya köyünde oturan M.D. (40) adlı kadının evinde görüldüğünü tespit eden JASAT ekipleri, M.D. ve kocası R.D.'nin ifadelerine başvurdu.

ARAZİYE GÖMDÜ, OTOMOBİLİNİ YAKTI

JASAT dedektiflerinin yaptıkları sorgulamada, Ali Aydın'ın ilişkisi bulunduğu iddia edilen M.D.'nin evine gittiği, bu sırada kadının kocası R.D.'nin eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi. Büyüyen tartışmanın ardından R.D.'nin sopayla kafasına vurduğu Ali Aydın'ı öldürüp, Anıtkaya köyü yakınlarında araziye gömdüğü, otomobilini de yaktığı tespit edildi.

CENAZESİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

İfadesi doğrultusunda R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler bu sabah R.D.'nin yer göstermesi sonrası Ali Aydın'ın cansız bedenini bulup, gömüldüğü yerden çıkardı.

TUTUKLANDI

Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi sonrası Fethibey beldesinde toprağa verilirken, R.D. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.