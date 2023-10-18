 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eşiyle İlişkisi Olduğu İçin Sopayla Döverek Öldürdü - Son Dakika

Eşiyle İlişkisi Olduğu İçin Sopayla Döverek Öldürdü

Son Güncelleme: 18.10.2023 19:48

Afyonkarahisar'da bir adam, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ali Aydın'ı sopayla döverek öldürdü. Olayın ardından Ali Aydın'ın cenazesi araziye gömülüp, otomobili yakıldı. Şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, evinde yakaladığı Ali Aydın'ı (30), eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sopayla döverek öldüren R.D. (40) tutuklandı. R.D.'nin olaydan sonra Ali Aydın'ın cenazesini araziye gömüp, otomobilini de yaktığı belirlendi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLDE YANMIŞ HALDE BULUNDU

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde dün gece geç saatlerde şarampolde yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma ekipleri, harekete geçti. Detaylı inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada otomobilin sahibinin Ali Aydın olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, 16 Ekim'den itibaren haber alınamayan Ali Aydın'a ulaşamayınca çalışmayı derinleştirdi. Ali Aydın'ın en son Anıtkaya köyünde oturan M.D. (40) adlı kadının evinde görüldüğünü tespit eden JASAT ekipleri, M.D. ve kocası R.D.'nin ifadelerine başvurdu.

ARAZİYE GÖMDÜ, OTOMOBİLİNİ YAKTI

JASAT dedektiflerinin yaptıkları sorgulamada, Ali Aydın'ın ilişkisi bulunduğu iddia edilen M.D.'nin evine gittiği, bu sırada kadının kocası R.D.'nin eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi. Büyüyen tartışmanın ardından R.D.'nin sopayla kafasına vurduğu Ali Aydın'ı öldürüp, Anıtkaya köyü yakınlarında araziye gömdüğü, otomobilini de yaktığı tespit edildi.

CENAZESİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

İfadesi doğrultusunda R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler bu sabah R.D.'nin yer göstermesi sonrası Ali Aydın'ın cansız bedenini bulup, gömüldüğü yerden çıkardı.

TUTUKLANDI

Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi sonrası Fethibey beldesinde toprağa verilirken, R.D. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

Ali Aydın, Karahisar, Jandarma, Anıtkaya, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle İlişkisi Olduğu İçin Sopayla Döverek Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:57 ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı
20:25 Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı
20:17 ''Sinan Aygün'' sorusuna sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, ''İzin veriyor musunuz?'' diye soracağım
19:30 ABD, Gazze'ye insani yardım sağlanması için yapılan "çatışmalara ara verme" çağrısını veto etti
19:04 Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor
18:57 Erdoğan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum
18:57 Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin
18:26 İsrail, Gazze'de mülteci kampındaki camiye saldırdı
18:26 Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor
18:13 İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 21:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Eşiyle İlişkisi Olduğu İçin Sopayla Döverek Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement