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Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbedip aracına zarar veren sanığa para cezası - Son Dakika

Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbedip aracına zarar veren sanığa para cezası

16.06.2021 17:08
Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbedip aracına zarar veren sanığa para cezası, System.String[]

KAYSERİ'de kocası ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.G.'yi (28), 'kocamın peşini bırak metres' diyerek darbedip, otomobiline zarar verdiği iddia edilen N.E., tutuksuz yargılandığı davada 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de kocası ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.G.'yi (28), 'kocamın peşini bırak metres' diyerek darbedip, otomobiline zarar verdiği iddia edilen N.E., tutuksuz yargılandığı davada 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mayıs ile 16 Haziran 2019 tarihlerinde merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.E. ile 1.5 yıllık evli olan N.E., kocasının M.G. isimli kadın ile mesajlaşmalarını gördü. N.E., M.G.'nin iş yerine gitti. Burada iki kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.E., M.G.'yi yumruklayıp, yaraladı, ardından da otomobiline zarar verdi. 'Kocamın peşini bırak metres' diyerek hakaret ettiği de iddia edilen N.E. hakkında, şikayet üzerine 'yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında N.E. hazır bulunurken, M.G. ise katılmadı. Sanık N.E. tahrik edildiğini belirterek, "Kocam ile mesajlaşmalarını gördüm. İş yerine konuşmaya gittim. 'Defol buradan eşin ile muhatap ol' dedi. Sonra ben de ona hakaret ettim. Bir anlık sinir ile 'metres' dedim. 'Nasıl böyle bir şey yaparsın' diyerek itekledim. Beni tahrik etti. Kocamın peşini bırakmasını istedim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık N.E.'yi, 'yaralama' suçundan 75 gün adli gün karşılığı bin 500 TL para cezası, 'mala zarar verme' suçundan da yine 75 gün karşılığı bin 500 TL para cezası olmak üzere toplam 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Para Cezası, Kayseri, Hakaret, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbedip aracına zarar veren sanığa para cezası - Son Dakika


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