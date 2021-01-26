Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu (2) - Son Dakika
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Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu (2)

Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu (2)

26.01.2021 18:49

'1 AY DÜZCE'DE YAŞADIK'Gözaltına alınan Mehmet A., sorgulamasında 1 yıldır ilişki yaşadığı Sariye Ö. ile birlikte kaçtıktan sonra yaklaşık 1 ay Düzce'de yaşadıklarını söyledi.

'1 AY DÜZCE'DE YAŞADIK'

Gözaltına alınan Mehmet A., sorgulamasında 1 yıldır ilişki yaşadığı Sariye Ö. ile birlikte kaçtıktan sonra yaklaşık 1 ay Düzce'de yaşadıklarını söyledi. Mehmet A.'nın ifadesinde "Eylül ayında Sariye Ö. ve çocuklarıyla birlikte kaçtık. 1 ay kadar Düzce' de yaşadık. Hasan Ö.'nün aile büyükleri devreye girince Sariye çocuklarıyla birlikte tekrar Hasan'ın evine döndü. Hasan Ö. bugün yanına kuzenleri Mevlüt Ö., Recep Ö. (22) ve Mehmet K.'yı (28)  alarak fabrikaya geldi. Bana saldırdıkları için ben de silahımı alarak rasgele ateş açtım" dediği öğrenildi. Mehmet A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıda yaralanan ve tedavi altına alınan Hasan Ö. ve kuzeni Mevlüt Ö.'nün hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu (2) - Son Dakika
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