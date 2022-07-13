EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ - Son Dakika
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EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ

13.07.2022 21:13

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Erdal Yalçın, Eşimle eve dönmesi için konuşmaya gittim. Ancak aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ateş ettim dedi. Yalçın, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yalçın'ın yaşadığı Muğla'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine gelirken, bir akaryakıt istasyonuna girip, otomobiline yakıt aldığı anların güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

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EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ - Son Dakika
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