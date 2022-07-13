Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol 'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Erdal Yalçın, Eşimle eve dönmesi için konuşmaya gittim. Ancak aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ateş ettim dedi. Yalçın, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'nce tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EŞİYLE KAÇTIĞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KOCA, TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCA KULLANMIŞ - Son Dakika

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