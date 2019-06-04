Son Dakika Haberleri: Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı

1 saat önce

Başkentte eşiyle tartışıp evdeki fotoğrafları yaktıktan sonra çıktığı balkondan atlayacağını söyleyen adamı polis evin kapısını kırıp gözaltına aldı.

Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı, System.String[]
Başkentte eşiyle tartışıp evdeki fotoğrafları yaktıktan sonra çıktığı balkondan atlayacağını söyleyen adamı polis evin kapısını kırıp gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Mamak General Zeki Doğan Mahallesi'nde, ailevi sıkıntıları olduğu belirtilen Salih K, eşiyle kavga ettikten sonra evde bulunan fotoğrafları ateşe verdi. Ardından elinde bıçakla 3'üncü kattaki evinin balkona çıkan Salih K, balkondan sarkarak kendisini atacağını söyledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Müzakereci polisler ile itfaiye ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı kırarak eve giren polisler, Salih K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Salih K, sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Gaziantep'te kadın cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]