Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı
1 saat önce
Başkentte eşiyle tartışıp evdeki fotoğrafları yaktıktan sonra çıktığı balkondan atlayacağını söyleyen adamı polis evin kapısını kırıp gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Başkentte eşiyle tartışıp evdeki fotoğrafları yaktıktan sonra çıktığı balkondan atlayacağını söyleyen adamı polis evin kapısını kırıp gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Mamak
General Zeki Doğan Mahallesi'nde, ailevi sıkıntıları olduğu belirtilen Salih K, eşiyle kavga
ettikten sonra evde bulunan fotoğrafları ateşe verdi. Ardından elinde bıçakla 3'üncü kattaki evinin balkona çıkan Salih K, balkondan sarkarak kendisini atacağını söyledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Müzakereci polisler ile itfaiye ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı kırarak eve giren polisler, Salih K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Salih K, sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.
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