Son Dakika Haberleri: Eşiyle Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı, İtfaiyecilere Bıçakla Saldırdı

Eşiyle Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı, İtfaiyecilere Bıçakla Saldırdı

42 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi Bilge Ö. (49) ile tartışan Çetin Ö. (50), sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kapının önüne çıkararak, ateşe verdi.

Eşiyle Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı, İtfaiyecilere Bıçakla Saldırdı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi Bilge Ö. (49) ile tartışan Çetin Ö. (50), sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kapının önüne çıkararak, ateşe verdi. Çetin Ö., komşuların ihbarıyla gelen itfaiye görevlilerine ise alevleri söndürmek isterken, bıçakla saldırdı. Polislerin sakinleştirdiği Çetin Ö., hastaneye götürüldü. 

Olay, saat 15.00 sıralarında, Uzunçayır Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. çifti, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkararak, kapının önünde ateşe verdi. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, eşyaları saran alevleri söndürmek istedi. Çetin Ö. ise itfaiye görevlilerine elindeki bıçakla saldırdı. Olay yerine gelen polisler, Çetin Ö.'yü sakinleştirirken, itfaiye ekibi de alevleri söndürdü. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çetin Ö. ile Bilge Ö.'nün 24 yıllık evli olduğu ve 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:56 Kaynak: DHA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşiyle Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı, İtfaiyecilere Bıçakla Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]