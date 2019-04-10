Eşiyle Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı, İtfaiyecilere Bıçakla Saldırdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi Bilge Ö. (49) ile tartışan Çetin Ö. (50), sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kapının önüne çıkararak, ateşe verdi. Çetin Ö., komşuların ihbarıyla gelen itfaiye görevlilerine ise alevleri söndürmek isterken, bıçakla saldırdı. Polislerin sakinleştirdiği Çetin Ö., hastaneye götürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Uzunçayır
Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. çifti, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkararak, kapının önünde ateşe verdi. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, eşyaları saran alevleri söndürmek istedi. Çetin Ö. ise itfaiye görevlilerine elindeki bıçakla saldırdı. Olay yerine gelen polisler, Çetin Ö.'yü sakinleştirirken, itfaiye ekibi de alevleri söndürdü. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Çetin Ö. ile Bilge Ö.'nün 24 yıllık evli olduğu ve 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - Zonguldak