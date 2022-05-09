Eşiyle kızının öldüğü saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş - Son Dakika

Abdurrahman Dağ, Diyarbakır'da bayram ziyaretinden dönerken bulundukları otomobile düzenlenen, eşi ve kızını kaybettiği, 3 çocuğuyla yaralandığı silahlı saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca 3 Mayıs'ta düzenlenen, anne Garibe (45) ve kızı Naime Dağ'ın (17) yaşamını yitirdiği, baba Abdurrahman, oğulları Mahir (6) ve Mehmet (13) ile kızı Songül Dağ'ın (14) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tedavisinin ardından 2 çocuğu ile taburcu edilen Abdurrahman Dağ (49), tedavisi süren kızı Songül Dağ'ı sık sık hastanede ziyaret ediyor.

Saldırı anında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Dağ, Ramazan Bayramı'nda eşi ve çocuklarıyla kayınpederini ziyarete gittiklerini, daha sonra evlerine dönmek için otomobilleriyle yola çıktıklarını belirtti.

"400 metre uzaklaştıktan sonra birden aracıma ateş açıldı. Dolu yağdığını sandım. Göğsüme ve omzuma kurşun isabet etti." diyen Dağ, eşinin, yanında hayatını kaybettiğini aktardı.

Dağ, "Ateş edeni gördüm, tanıdım. Çapraz ateşe almışlardı. Aracı durdurup kapıyı açıp kendimi yere attım. Cani olduklarını bildiğim için ölü taklidi yaptım. Kızım ve eşim ölmüştü. Diğer çocuklarımla yaralıydım. Araçta herkes baygın gibiydi. Üzerimize doğru geldiler. Bacanağımın arkamızdan aracıyla geldiğini gördükleri gibi panikleyerek kaçtılar. Sonra araçtan dışarı çıktım." dedi.

"Çocuklarım gece uyuyamıyor"

Bu saldırıyı düzenleyen kişinin daha önce de bir kişiyi öldürdüğünü ileri süren Dağ, onları şikayet ettiği gerekçesiyle kendilerine yönelik bu saldırının düzenlendiğini öne sürdü.

8 ay önce de bu nedenle tehdit edildiğini ileri süren Dağ, söz konusu şikayet ile bir ilgisinin olmadığını, bunu kendilerine bildirdiği halde bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini savundu.

Dağ, "Gerekçe ne olursa olsun bedeli çocukları öldürmek olmamalı. Faillerin arasından sadece bir kişi tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer kişilerin de tutuklanmasını istiyorum. En azından acım diner biraz." diye konuştu.

Taburcu edilen oğlunun hafıza kaybı yaşadığını anlatan Dağ, "Oğlumun kafasında kurşun var. Kurşunun çıkarılması felç riski oluşturuyor. Çocuklarım gece uyuyamıyor. Bu insanlık değil. Böyle bir vahşet ne görüldü ne de duyuldu. Saldırıyı 5 kişi yaptı. Bu vahşeti bize yaşatanı gözlerimle gördüm. Keşke çocuklarıma karışmasaydılar." ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesinde tedavisi süren Songül Dağ, saldırı anında çok korktuklarını belirterek, saldırıda bacağından yaralandığını söyledi.