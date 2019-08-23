Son Dakika Haberleri: Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşiyle konuşmak isterken canından oldu

1 saat önce

Eşiyle konuşmak isterken canından oldu Uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin aracının peşinden koşarken iki aracın arasında kalarak can verdiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, pazar yerinde görüp tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini aracıyla kaçmasını engellemek isteyen koca, seyir halindeki iki...

Eşiyle konuşmak isterken canından oldu

Uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin aracının peşinden koşarken iki aracın arasında kalarak can verdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, pazar yerinde görüp tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini aracıyla kaçmasını engellemek isteyen koca, seyir halindeki iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay; Harbiş mahallesinde meydana geldi. İddiaya gören Tuncay Demirel pazaryerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife D. ile karşılaştı. Eşi ile tartışmaya başlayan Tuncay Demirel, eşinin otomobiline doğru ilerlediğini gördü. Eşinin arkasından koşarak onu otomobile binerken saçından yakalayan Demirel, araçtan çıkarmaya çalıştı. O esnada boşanmak üzere olduğu eşinden kurtulmak isteyen Nazife D. otomobilinin gazına bastı. O esnada yerde sürüklenen Tuncay Demirel, aynı yönden gelen iki aracın arasında kalarak hayatını kaybederken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan K. K. ise yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleye yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı K. K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sonrası sürücü Nazife D. ile birlikte henüz isimleri öğrenilemeyen diğer sürücüler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazeteciliği bıraktı köyünde sera kurup domates yetiştirmeye başladı
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]