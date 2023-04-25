Namus için cinayet işledi! Eşiyle mesajlaşan akrabasını sokak ortasında kafasına sıkarak öldürdü - Son Dakika
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Namus için cinayet işledi! Eşiyle mesajlaşan akrabasını sokak ortasında kafasına sıkarak öldürdü

25.04.2023 19:55

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde M.K.'nın, eşiyle sosyal medyadan mesajlaşan akrabası İbrahim Keskin'i tabancayla vurarak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

21 Nisan'da Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre, İbrahim Keskin, bir yakınıyla bayramın birinci günü yürüyüş yaptığı esnada, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumetin olduğu akrabası M.K., karşısına çıktı.

Namus cinayeti kamerada! Eşiyle mesajlaşan akrabasını sokak ortasında böyle öldürdü

ENGELLEMELERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Arkadaşının önüne geçerek engellemeye çalışmasına rağmen tabancayla ateş açan M.K., İbrahim Keskin'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim Keskin'in M.K. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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İbrahim Keskin, Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namus için cinayet işledi! Eşiyle mesajlaşan akrabasını sokak ortasında kafasına sıkarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Namus için cinayet işledi! Eşiyle mesajlaşan akrabasını sokak ortasında kafasına sıkarak öldürdü - Son Dakika
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