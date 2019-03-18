Eşiyle Restoranda Yemek Yiyen Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü (2)
13 dakika önce
TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46) bıçaklayarak öldüren Ercan Ç. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46) bıçaklayarak öldüren Ercan Ç. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
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