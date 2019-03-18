Son Dakika Haberleri: Eşiyle Restoranda Yemek Yiyen Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü (2)

Eşiyle Restoranda Yemek Yiyen Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü (2)

13 dakika önce

TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46) bıçaklayarak öldüren Ercan Ç. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşiyle Restoranda Yemek Yiyen Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46) bıçaklayarak öldüren Ercan Ç. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

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