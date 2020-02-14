Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı - Son Dakika

Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı

6 saat önce

Kırıkkale'de 14 yıl önce eşinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Ali Gümüşbaş ile yarım asırlık hayat arkadaşı Necla Gümüşbaş'ın sevgisi ve mutlulukları herkese örnek oluyor.

Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı, System.String[]

Kırıkkale'de 14 yıl önce eşinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Ali Gümüşbaş ile yarım asırlık hayat arkadaşı Necla Gümüşbaş'ın sevgisi ve mutlulukları herkese örnek oluyor.

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKEK) emekli Gümüşbaş'ın (70) 2006 yılında böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine Necla Gümüşbaş (61), eşinin acısına dayanamayarak böbreğini vermek istedi. İlk başta eşini ikna edemeyen Gümüşbaş, daha sonra hayat arkadaşına böbreğini verdi. O döneme kadar çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Gümüşbaş çifti, o günden sonra adeta ikinci baharlarını yaşıyor.

Ali Gümüşbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1976 yılında evlendiklerini, iki erkek ve bir kız çocukları olduğunu söyledi.

Böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasının ardından eşinin kendisine böbreğini vermek istediğini anlatan Gümüşbaş, "Eşim benden habersiz doktorlara, 'böbreğimi vereyim hiç taburcu etmeden' demiş. Doktorların kabul etmesine rağmen ben kabul etmedim. 'Hastalık benim seninle ilgisi yok, sen niye benim için organını bana veriyorsun' dedim. 3,5 yıl Kırıkkale'de diyalize girdim." diye konuştu.

"Artık ölümü bekliyorduk"

Gümüşbaş, bir süre sonra diyalizi kaldıramadığını, eve geldiğinde baygın halde yattığını belirtti.

Kendisinin durumunu gören eşinin sürekli mutfakta ağladığını, onu gören çocuklarının da çok üzüldüğünü aktaran Gümüşbaş, şöyle devam etti:

"Böyle bir yaşantımız vardı. Artık ölümü bekliyorduk. Sonra eşim ve çocuklar araştırma yapmış ve Akdeniz Üniversitesinde başarılı organ nakli yapıldığını öğrendiler. Beni gezmeye götürüyorlarmış gibi Antalya'ya götürdüler. Orada doktora gidince her şeyi ayarlamışlar ve ısrarlara dayanamadık. 'Hele başlayalım bir yerde aksilik çıkar' dedim. 1 ay 10 gün tetkiklerle uğraştık. Eşim hiç tereddütsüz verdi böbreğini. Sabah kalktım ki herşeyim düzelmiş, yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum."

Gümüşbaş 12 Nisan 2016'nın ikinci doğum günüm olduğunu dile getirerek, "Eşimin sayesinde. O zamana kadar eşime sevgim zaten vardı ama minnetim çok arttı, gözümde büyüdü, herkesten ayrı tuttum, herkesten ayrı bakmaya ve görmeye çalıştım. Her kadının yapmayacağı bir şey." dedi.

"Bugünlerimize çok şükür"

Necla Gümüşbaş ise "Eşimden hep iyilik gördüğüm için en sonunda böbreğimi vermeyi teklif ettim ama eşim istemedi. Ben zorla verdim. Çocuklarım vardı, Allah eşimi başımızdan eksik etmesin diye vermek istedim. Hastayken üzüldüğümü hiçbir zaman kendisine göstermiyordum. O diyalizden geldiği zaman çocuklarımla yanında su bile içemiyorduk. Herşey yasaktı. Bugünlerimize çok şükür." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]