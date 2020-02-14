Eşiyle sadece hayatı değil böbreğini de paylaştı - Son Dakika

Kırıkkale'de 14 yıl önce eşinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Ali Gümüşbaş ile yarım asırlık hayat arkadaşı Necla Gümüşbaş'ın sevgisi ve mutlulukları herkese örnek oluyor.

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKEK) emekli Gümüşbaş'ın (70) 2006 yılında böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine Necla Gümüşbaş (61), eşinin acısına dayanamayarak böbreğini vermek istedi. İlk başta eşini ikna edemeyen Gümüşbaş, daha sonra hayat arkadaşına böbreğini verdi. O döneme kadar çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Gümüşbaş çifti, o günden sonra adeta ikinci baharlarını yaşıyor.

Ali Gümüşbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1976 yılında evlendiklerini, iki erkek ve bir kız çocukları olduğunu söyledi.

Böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasının ardından eşinin kendisine böbreğini vermek istediğini anlatan Gümüşbaş, "Eşim benden habersiz doktorlara, 'böbreğimi vereyim hiç taburcu etmeden' demiş. Doktorların kabul etmesine rağmen ben kabul etmedim. 'Hastalık benim seninle ilgisi yok, sen niye benim için organını bana veriyorsun' dedim. 3,5 yıl Kırıkkale'de diyalize girdim." diye konuştu.

"Artık ölümü bekliyorduk"

Gümüşbaş, bir süre sonra diyalizi kaldıramadığını, eve geldiğinde baygın halde yattığını belirtti.

Kendisinin durumunu gören eşinin sürekli mutfakta ağladığını, onu gören çocuklarının da çok üzüldüğünü aktaran Gümüşbaş, şöyle devam etti:

"Böyle bir yaşantımız vardı. Artık ölümü bekliyorduk. Sonra eşim ve çocuklar araştırma yapmış ve Akdeniz Üniversitesinde başarılı organ nakli yapıldığını öğrendiler. Beni gezmeye götürüyorlarmış gibi Antalya'ya götürdüler. Orada doktora gidince her şeyi ayarlamışlar ve ısrarlara dayanamadık. 'Hele başlayalım bir yerde aksilik çıkar' dedim. 1 ay 10 gün tetkiklerle uğraştık. Eşim hiç tereddütsüz verdi böbreğini. Sabah kalktım ki herşeyim düzelmiş, yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum."

Gümüşbaş 12 Nisan 2016'nın ikinci doğum günüm olduğunu dile getirerek, "Eşimin sayesinde. O zamana kadar eşime sevgim zaten vardı ama minnetim çok arttı, gözümde büyüdü, herkesten ayrı tuttum, herkesten ayrı bakmaya ve görmeye çalıştım. Her kadının yapmayacağı bir şey." dedi.

"Bugünlerimize çok şükür"

Necla Gümüşbaş ise "Eşimden hep iyilik gördüğüm için en sonunda böbreğimi vermeyi teklif ettim ama eşim istemedi. Ben zorla verdim. Çocuklarım vardı, Allah eşimi başımızdan eksik etmesin diye vermek istedim. Hastayken üzüldüğümü hiçbir zaman kendisine göstermiyordum. O diyalizden geldiği zaman çocuklarımla yanında su bile içemiyorduk. Herşey yasaktı. Bugünlerimize çok şükür." ifadelerini kullandı.