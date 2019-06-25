Son Dakika Haberleri: Zengin kadınları büyücülük ve üfürükçülükle 3 milyon lira dolandırdılar
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Zengin kadınları büyücülük ve üfürükçülükle 3 milyon lira dolandırdılar

27 dakika önce

Manavgat ilçesinde eşleriyle sorun yaşayan zengin kadınları ağına düşüren ve eşleriyle yaşadığı sorunları çözeceği bahanesiyle kandırarak 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Zengin kadınları büyücülük ve üfürükçülükle 3 milyon lira dolandırdılar, System.String[]

Manavgat ilçesinde eşleriyle sorun yaşayan zengin kadınları ağına düşüren ve eşleriyle yaşadığı sorunları çözeceği bahanesiyle kandırarak 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 15 kişi ise, 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manavgat'ta ismi açıklanmayan bir kadının, E.Ç. isimli şahsın kendisini 2 milyon liranın üzerinde dolandırdığını belirterek şikayette bulunması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat'ın yanı sıra Antalya, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 kadının da bulunduğu 16 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ç. isimli bir kişi tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Boşanma aşamasındaki kadınları hedef aldılar

Çetenin, özellikle eşinden boşanma aşamasında olan zengin kadınları hedef aldığı, eşleriyle aralarındaki sorunların çözüleceği vaadiyle büyücülük ve üfürükçülük diye tabir edilen yöntemle dolandırdığı, müştekilerden yüklü miktarda paralar elde ederken, zaman zaman müştekilere ait taşınmazları da sattırdığı belirlendi. Haklarında dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem yapılan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kendisini bioenerji uzmanı olarak tanıttı

Şüphelilerin Manavgat Adliyesine çıkarılması sırasında adliye binasına gelen bir kadın, kendisinin 2 milyon liranın üzerinde dolandırıldığını belirterek, "Eşimle sorunlar yaşadığım bir sırada evimizdeki hizmetçi tanıdığı bir bioenerji uzmanı olduğunu, bu tür sorunu olan eşlerin arasındaki sorunu ortadan kaldırdığını belirterek beni E.Ç. isimli şahıs ile tanıştırdı. Eşimle aramın düzelmesi için hiç düşünmeden E.Ç.'nin isteklerini yerine getirmeye başladım. Bu süreçte bana 'Manavgat'ta birlikte bir aktar dükkanı açalım. Bu işte çok iyi para var' diyerek elimdeki parayı aldığı gibi bankadan yüklü miktarda kredi çektirdi. Ne zaman ki ortadan kayboldu ve icra gelmeye başladı o zaman nasıl bir tezgahın çerisinde olduğumu anladım. Hemen yetkili mercilere başvurarak davacı oldum" dedi.

"1 yıldır çocuklarımı göremiyorum"

Dolandırılmasının ardından eşi ve çevresi tarafından dışlandığını belirten kadın, en büyük acıyı ise 1 yıldır çocuklarını göremeyerek yaşadığını dile getirdi.

Zanlılardan birinin yakını fenalık geçirdi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında zanlılardan birinin annesi olduğu bildirilen kadın, oğlunun suçsuz olduğunu, kandırıldığını ileri sürerek fenalık geçirdi. Basın mensupları tarafından Manavgat Adliyesi'ne çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
Manavgat, 3. Sayfa
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