Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

7 saat önce

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladıAdana'da eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın Özlem G. kendisini otomobilden attı.

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Adana'da eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın Özlem G. kendisini otomobilden attı.

Olay, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobil içinde kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özlem G. seyir halindeki otomobilden aşağı atladı. Olay yerinde bulunan motorize yunus ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem G.'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Cemal, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:39 Kaynak: DHA
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