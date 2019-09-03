Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
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ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:41 Kaynak: DHA
ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.
Olay, akşam saatlerinde, Seyhan
ilçesi Turan Cemal
Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin
'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı. Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti. Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.
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